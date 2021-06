Google introdurrà nuovi smartphone Pixel e siamo certi che il gigante della tecnologia si stia preparando a rilasciare i nuovi dispositivi mobili. Nessun Pixel 5a è stato introdotto durante il Google IO 2021 ma potrebbe essere svelato a breve. Come il Pixel 4a, il Pixel 5a potrebbe essere annunciato insieme allo smartphone Pixel di punta di nuova generazione.

Quest’anno, il tanto atteso device della societá sarà il Pixel 6. Nei prossimi mesi, ci si aspetta che immagini e maggiori dettagli trapelano fino al lancio ufficiale del prodotto. Il Pixel 5a è atteso per questa estate. Il device della prossima serie di dispositivi di Google rimarrá nella fascia di mercato economica e si pensa che la societá fará l’annuncio ad agosto. L’uscita sul mercato potrebbe avvenire nello stesso mese.

Google Pixel 5a: non ci sono ancora comunicazioni ufficiali

Si dice che il Pixel 5a sia abbastanza simile al Pixel 4a ma con un display più grande, che passa da 5,8 pollici a 6,2 pollici. Questa sarebbe la stessa dimensione del Pixel 4a 5G. Inoltre, sulla base dei rendering Pixel 5a dovresti aspettarti una fotocamera con foro di perforazione nella parte anteriore e un sensore di impronte digitali sul retro. Le dimensioni trapelate di 6,1 x 2,9 x 0,3 pollici indicano un design compatto.

Un paio di mesi fa, Google ha condiviso una foto del Pixel 5a e ció ci ha suggerito che il dispositivo esiste. È stato anche segnalato che lo smartphone Google Pixel 5a sarebbe stato ritardato a causa della carenza di chip. Tuttavia, è possibile che il device utilizzerá il chip Whitechapel e che, di conseguenza, Google non annullerá la produzione ed il lancio. Il lancio di agosto è ancora nei tempi previsti, il che lo rende renderebbe il device disponibile per quest’estate. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.