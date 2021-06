MediaWorld vuole tornare in cima alla classifica dei rivenditori di elettronica in Italia, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale assolutamente degna di nota, caratterizzata dalla possibilità di ricevere sconti importanti sui migliori prodotti in circolazione.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, risultano essere effettivamente disponibili in ogni punto vendita, come anche sul sito ufficiale di MediaWorld stessa. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, acquistando tramite l’e-commerce sarà necessario aggiungere una cifra fino ad un massimo di 9,99 euro (dipendentemente da ciò che acquisterete).

Mediaworld: le offerte mettono in imbarazzo le rivali

Le offerte di MediaWorld mettono davvero in imbarazzo le rivali del settore, i top di gamma inclusi nella campagna sono i migliori in circolazione. In particolare risultano essere disponibili Oppo Find X3 Pro a 949 euro, Apple iPhone 11 alla modica cifra di 669 euro, oppure Xiaomi Mi 11i a 599 euro, per finire con un incredibile Samsung Galaxy S21 disponibile all’acquisto a 829 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi alla fascia intermedia della telefonia, potranno affidarsi a soluzioni del calibro di TCL 10 Pro, Oppo A94, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10 Oppo A53s o altri ancora. Ogni dispositivo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di MediaWorld risultano essere disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.