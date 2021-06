Esselunga riesce a mettere all’angolo MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, i prezzi sono bassi e molto convenienti, sopratutto sull’acquisto di un prodotto mobile di ultima generazione.

La natura della soluzione corrente ricalca la cosiddetta offerta tech, ovvero un unico importante sconto applicato sul singolo modello, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le scorte, è importante ricordarlo, risultano essere estremamente limitate, e potrebbero terminare molto prima del previsto, per questo motivo dovete prendere il più rapidamente possibile una decisione.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale per ricevere sul vostro smartphone gli ultimi codici sconto Amazon.

Esselunga: quali sono le migliori promozioni del momento

Se da tempo stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare un Apple iPhone 12, sappiate che dovete correre da Esselunga, il prezzo di vendita attuale si aggira attorno ai 729 euro, per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria interna, ed ovviamente con connettività 5G.

La scheda tecnica è da vero e proprio top di gamma, nello specifico parliamo di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, processore A14 Bionic Hexa-core, 4GB di RAM, doppia fotocamera posteriore (12 + 12 megapixel), fotocamera frontale TrueDepth con riconoscimento del viso 3D, la memoria interna è completamente espandibile.

Il prezzo di vendita è da considerarsi applicato alla variante completamente no brand, gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico, in tal modo saranno decisamente più tempestivi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.