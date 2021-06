Il mese di luglio 2021 è ormai alle porte e il colosso Netflix si appresta ad arricchire il suo catalogo di contenuti multimediali con tanti nuovi titoli. Tra questi, non mancheranno ovviamente film, film d’animazione e serie tv originali della piattaforma. Vediamo brevemente quali saranno.

Ecco i nuovi titoli in uscita a luglio 2021 su Netflix

Come già accennato, la nota piattaforma di streaming Netflix si appresta a portare per i suoi utenti numerosi nuovi titoli, come serie tv e film. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

Serie tv e Serie tv originali Netflix

GENERAZIONE 56K, Stagione 1 dal 1 luglio

YOUNG ROYALS, Stagione 1 dal 1 luglio

LEGENDS OF TOMORROW, Stagione 5 dal 1 luglio

QUARANTINE TALES, Stagione 1 dal 1 luglio

MORTALE, Stagione 2 dal 2 luglio

ALL MINE, Stagione 1 dal 4 luglio

LA GUERRA DEI VICINI, Stagione 1 dal 7 luglio

PANTANO, Stagione 2 dal 7 luglio

ATYPICAL, Stagione 4 dal 9 luglio

BIOHACKER, Stagione 2 dal 9 luglio

LA CUOCA DI CASTAMAR, Stagione 1 dal 9 luglio

VIRGIN RIVER, Stagione 3 dal 9 luglio

THE GOOD DOCTOR, Stagioni 1–3 dal 13 luglio

NON HO MAI…, Stagione 2 dal 15 luglio

KINGDOM: ASHIN OF THE NORTH, Speciale dal 23 luglio

SKY ROJO, Stagione 2 dal 23 luglio

OUTER BANKS, Stagione 2 dal 30 luglio

Film e film originali Netflix

Dal 1 luglio

CROCE E DELIZIA dal 1 luglio

E POI C’E’ KATHERINE dal 1 luglio

LABYRINTH – DOVE TUTTO É POSSIBILE dal 1 luglio

LEATHERFACE dal 1 luglio

LO SPECIALISTA dal 1 luglio

NON APRITE QUELLA PORTA (1974) dal 1 luglio

THE LEGEND OF ZORRO dal 1 luglio

TURISTAS dal 1 luglio

DYNASTY WARRIORS dal 1 luglio

IN VACANZA SU MARTE dal 1 luglio

HASEEN DILLRUBA dal 2 luglio

FEAR STREET PARTE 1: 1994 dal 2 luglio

THE 8TH NIGHT dal 2 luglio

MAJOR GROM – IL MEDICO DELLA PESTE dal 7 luglio

COME SONO DIVENTATO UN SUPEREROE dal 9 luglio

FEAR STREET PARTE 2: 1978 dal 9 luglio

L’ESTATE PASSATA dal 9 luglio

THE WATER MAN dal 9 luglio

A CLASSIC HORROR STORY dal 14 luglio

GUIDA ALLA FAMIGLIA PERFETTA dal 14 luglio

DEEP dal 16 luglio

FEAR STREET PARTE 3: 1666 dal 16 luglio

BLOOD RED SKY dal 23 luglio

L’ULTIMA LETTERA D’AMORE dal 23 luglio

RESORT TO LOVE – ALL’AMORE NON SI SFUGGE dal 29 luglio

L’ULTIMO MERCENARIO dal 30 luglio

Film d’animazione e anime