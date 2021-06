Proprio in queste ore, Qualcomm ha sollevato il sipario sul nuovo System-on-Chip Snapdragon 888+. Con l’annuncio del nuovo SoC è arrivata la conferma che i primi device a sfruttarlo saranno quelli appartenenti alla famiglia Honor Magic 3.

Il produttore cinese e il chipmkaer hanno annunciato congiuntamente la notizia. Si delinea così quale sarà il primo device che sfrutterà la potenza offerta dal SoC Qualcomm. Honor ha pianificato il lancio della serie Magic 3 nella seconda metà dell’anno.

Al momento non si hanno molte altre informazioni sui dispositivi ma possiamo affidarci alle parole di Fang Fei, Presidente della linea di prodotti, per scoprire qualcosa in più. Il dirigente di Honor ha confermato che grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 888 Plus 5G, i Magic 3 saranno dei veri e propri flagship.

Honor ha ufficializzato quali saranno i primi device ad usare il nuovo SoC di Qualcomm

Secondo le indiscrezioni più recenti, il lancio dei device Honor Magic 3 è atteso per il 3 agosto. Gli analisti si attendono la presentazione di due device molto diversi da tra loro, anche se uniti dallo stesso nome.

Il primo dovrebbe essere un classico device di fascia alta mentre il secondo potrebbe essere il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Purtroppo si tratta di informazioni non ancora confermate dall’azienda, quindi bisogna considerarle come non ufficiali.

Nei report precedenti, i device erano caratterizzati dalla presenza del SoC Snapdragon 888 Pro. Tuttavia, considerando l’annuncio odierno di Qualcomm, il nome ufficiale del processore è da considerarsi Snapdragon 888+. Inoltre, il nuovo SoC di Qualcomm farà il proprio debutto anche sui device ASUS, Vivo e Xiaomi ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli.