Xiaomi sta lavorando su tantissimi nuovi device che verranno presentati nel corso dei prossimi mesi. Certamente il device più atteso è il Mi MIX 4 che si preannuncia come un flagship dalle caratteristiche di assoluto livello.

Secondo un nuovo report, sembra che il debutto di Mi MIX 4 sul mercato avrà una doppia funzione per il brand cinese. Lo smartphone rappresenterà lo stato dell’arte della tecnologia di Xiaomi ma soprattutto permetterà di mostrare al mondo anche la nuova MIUI 13.

Il produttore sta sviluppando la nuova versione dell’interfaccia proprietaria che sarà sempre basata su Android. La conferma arriva direttamente da fonti interne a Xiaomi che ne hanno svelato i piani futuri. Il produttore sta ultimando i lavori e portando avanti i test necessari per effettuare il possibile lancio ad agosto.

Il lancio di Xiaomi Mi MIX 4 riserverà tante sorprese tra cui anche la MIUI 13

Ovviamente, i nuovi smartphone in uscita potranno contare sull’interfaccia utente in maniera nativa. Tuttavia, Xiaomi ha intenzione di estendere l’uso della MIUI 13 anche a tutti i device presentati negli ultimi due anni.

Ovviamente, nelle fasi finali del test sarà coinvolta la community con una versione beta pubblica. L’azienda ha intenzione di adottare una nuova metodologia di verifica per testare le applicazioni e l’intera piattaforma.

Al momento sono in corso i test con versioni private di MIUI 13 che sono riservate esclusivamente al team di sviluppo interno di Xiaomi. Tuttavia, ci aspettiamo che a breve possano arrivare maggiori informazioni a riguardo. Infatti, a breve potrebbe partire il beta test aperto a tutti per permettere al brand di farsi trovare preparato per agosto.