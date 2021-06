Android: 15 app a pagamento ora gratuite sul Play Store di Google

Ogni giorno emergono nuovi dati in merito a tutte le applicazioni che affollano il web e quindi anche il mondo mobile. Ne sono davvero tante e in maggior parte appartengono ai soliti Store che tutti conoscono che fanno capo a due sistemi operativi fondamentali. Stiamo parlando di quanto prodotto da Apple e da Google, le due aziende che si scontrano giorno dopo giorno sul mercato con nuove armi.

La seconda in questione, creatrice del mondo Android, sta raccogliendo i frutti di un lavoro portato avanti nel migliore dei modi e negli ultimi anni. Il robottino verde è infatti il frutto di quell’idea che all’inizio prevedeva un qualcosa di perfetto che oggi quasi arriva a compimento. I numeri sono nettamente dalla parte del noto sistema operativo, il quale riesce a mettere in fila circa 2 miliardi di utenti con 3 miliardi di dispositivi. I numeri sono stati in grado di superare anche quelli un sistema operativo desktop come Windows di Microsoft. Gran parte del lavoro viene svolto anche dalla presenza del Play Store, dove solo per oggi è possibile scaricare alcuni titoli a pagamento totalmente gratis.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi ci sono tanti titoli a pagamento gratis sul Play Store di Google

La lista in basso evidenza tutti i contenuti a pagamento gratis di questa giornata: