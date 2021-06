Senza ombra di dubbio, Netflix ci propone sempre delle proposte molto interessanti, che si susseguono anche con una certa rapidità. Infatti, tra nuove uscite e rinnovi vari, sicuramente non possono rimanere nel dimenticatoio le notizie riguardanti uno degli show più amati in assoluto, ossia La Casa di Carta. Di fatto, la serie spagnola dovrebbe ritornare davvero a breve.

Andando a vedere la situazione nel dettaglio, come ben sappiamo la serie TV dovrebbe ritornare a breve, ma pare ci sia una novità importante. Infatti, La Casa di Carta non sarà composta da un solo volume ma da più volumi in uscita in momenti differenti. Il primo volume arriverà su Netflix il 3 settembre 2021, invece il secondo il 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta: i dubbi che virano attorno alla nuova season

Alex Pina, l’ideatore della serie, ha spiegato alcune cose circa la nuova stagione: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante. Vogliamo chiudere in grande stile, come i fan immaginano e sognano.

Inoltre, lo stesso Pina si è espresso circa un possibile spin-off, e non nega che possa arrivare. Infatti, spiega: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off”.