WindTre propone per tutti il suo pubblico delle iniziative in alternativa alla Flash 120 di Iliad. Il provider arancione propone diverse ricaricabili agli utenti che vogliono effettuare il passaggio di operatore. Tra queste è presente anche la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa record dell’estate contro Iliad

In opposizione a Iliad, la WindTre Star+ offerte al pubblico soglie di consumo meno ampie ma al netto di un costo più basso. Il rapporto tra costi e consumi presenta un fattore di vantaggio della Star+ rispetto alle attuali promozioni messe in campo da Iliad.

Gli abbonati del gestore arancione che decidono di affidarsi alla Star+ riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di attivare questa tariffa con WindTre dovranno accettare una serie di condizioni. In primi luogo, gli abbonati dovranno impegnarsi al pagamento di una soglia extra di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della stessa SIM.

Ulteriore condizione necessaria sarà la portabilità del numero. In linea con le attuali norme previste da WindTre, questa tariffa è a disposizione degli utenti che effettuano il passaggio da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad. I clienti interessati potranno chiedere tutte le informazioni del caso prezzo uno dei punti vendita di WindTre sul territorio nazionale. Ad oggi, per questa tariffa, non è prevista l’attivazione online.