Continua la nostra rassegna, qui su Tecnoandroid, dei down di rete degli operatori telefonici. Sempre più frequenti, stanno mettendo alle strette i clienti che, di fronte all’impossibilità di fruire dei servizi, vanno su tutte le furie. Oggi tocca a Tiscali che ha combinato un vero e proprio disastro. Mail inaccessibile, connessione internet assente e centro assistenza irraggiungibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa che sembra essere proprio la condizione ideale per uscirsene di testa!

Tiscali in down: i clienti non ne possono più

Immaginiamoci un cliente che come operatore mobile ha TIM, caduto in down il 22 giugno 2021. Per rete fissa e mail, il nostro amico, ha da sempre Tiscali che, dopo nemmeno due giorni dal precedente, ora anche questo provider presenta un disservizio. Potremmo tranquillamente dire che si tratta di un incubo.

È successo proprio il 24 giugno quando alcuni clienti Tiscali hanno cominciato a segnalare problemi di connessione oltre all’impossibilità di poter accedere alle proprie email. Tutto è cominciato durante le prime ore del mattino fino alle 10:00 quando il problema sembra essere rientrato.

Ad aver riportato prontamente la notizia è il noto servizio Downdetector che su Twitter ha lanciato l’allarme di un possibile disservizio di Tiscali. Ricordiamo che Downdetector funziona proprio con le segnalazioni degli utenti che, una volta raggiunto un certo numero, confermano il down di rete dell’operatore.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Tiscali sta avendo problemi da 7:33 AM CEST. https://t.co/HHr7pvrblB Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiTiscali — Downdetector Italia (@downdetectorIT) June 24, 2021

Cosa fare in casi simili

La cosa più snervante per i clienti Tiscali è stata l’impossibilità di contattare il servizio assistenza che era pressoché irraggiungibile. Ecco perché in questi casi il nostro consiglio è sempre quello di affidarsi a siti come Downdetector.

Sapere cosa sta succedendo riduce il carico di stress ed evita di farvi perdere tempo alla ricerca di una possibile soluzione. Spesso disservizi come quello di Tiscali durano poche ore. Tuttavia per chi lavora con internet e con le email può essere un vero problema.

Una soluzione potrebbe essere quella di diversificare l’operatore telefonico . In sostanza sceglierne uno per la linea fissa e un altro per quella mobile. In questo modo non si rischia di rimanere a piedi con la connessione internet.