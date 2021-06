Monete rare: se avete queste Lire potreste avere già in casa 3.000 euro

Monete rare: se avete queste Lire potreste avere già in casa 3.000...

Nel mondo esiste una serie non indifferente di monete rare grazie alle quali, chi le possiede, potrebbe diventare ricco. Ma vi è una condizione: mantenere le Lire preziose in ottimo stato altrimenti non avranno valore, o quasi.