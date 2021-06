Lire preziose: se possedete questo antico cimelio consideratevi già ricchi!

La Numismatica, anche definita come ‘Hobby dei Re”, altro non è che la scienza che studia e classifica le monete, dal punto di vista storico e artistico. Questa può essere meglio compresa come una grande scatola contenente rare medaglie (antiche o attuali), ma anche Lire preziose dal valore inestimabile. Ovviamente non hanno tutte lo stesso costo, ma alcune possono raggiungere addirittura i 15mila euro come quella di cui vi andremo a parlare qui di seguito.

Lire preziose: la moneta antica dal valore di 15mila euro

monete che non passano inosservate vi sono senza dubbio le 5 Lire. Anche in questo caso il valore cambia in base allo stato di conservazione e a 1914. Definita a quadriga per la sua bellezza rara, questa lira preziosa fu stampata minuziosamente da Re Vittorio Emanuele III. 25 grammi per 37mm, a rappresentare da un lato il semibusto del sovrano, dall’altra il ramo d’ulivo che simboleggia l’Italia, tra cavalli e fiori. Tra leche non passano inosservate vi sono senza dubbio le. Anche in questo caso il valore cambia in base allo stato di conservazione e a tanti altri dettagli . La più costosa è quella coniata nel. Definita a quadriga per la sua bellezza rara, questa lira preziosa fu stampata minuziosamente da Re Vittorio Emanuele III., a rappresentare da un lato il semibusto del sovrano, dall’altra il ramo d’ulivo che simboleggia l’Italia, tra cavalli e fiori.

Il valore della lira preziosa, in condizioni perfette (anche detto “fior di conio”) può raggiungere i 15mila euro. Altrimenti “nel peggiore dei casi” può arrivare a valere circa 7mila euro. D’altronde il percorso delle 5 Lire è iniziato nel 1807, data della prima serie di questo raro esemplare, e si è concluso nel 1951.