L’offerta di rete fissa WindTre Super Fibra è tornata a essere disponibile nella sua versione Limited Edition con un prezzo pari a 24,99 euro al mese, questa volta con data di scadenza fissata al 30 Giugno 2021, salvo eventuali proroghe. Anche l’offerta Aboslute senza modem in sconto.

La promozione, disponibile sia nei negozi che online, era stata già lanciata da WindTre a fine Maggio 2021, ma nella giornata di ieri, 22 Giugno 2021, era stata sostituita da un altro sconto che permetteva di attivare l’offerta con un costo pari a 27,99 euro al mese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre: ritorna disponibile a prezzo scontato la Super Fibra Limited Edition

A partire dallo scorso 23 giugno 2021 WindTre offre nuovamente la promo Limited Edition abbassando ancora una volta il prezzo mensile di Super Fibra. Inoltre, la promo Limited Edition risulta compatibile anche con la nuova promo Giga Special. Con la promo online di Super Fibra si ottiene internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC (rete Fastweb o rete TIM) o Fibra FTTH (rete Open Fiber, anche in aree bianche, o Fastweb) con fino a 1 Gbps in download, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale) e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre.

Attualmente, in Fibra FTTH, FTTC, ADSL 20 Mega e ADSL 7 Mega è previsto un costo di 24,99 euro al mese (19 euro al mese più 5,99 euro per i primi 48 mesi, poi 24,99 euro al mese), mentre solo in caso di Fibra FTTH nelle aree bianche bisogna sostenere un costo di 27,99 euro al mese (22 euro più 5,99 euro per i primi 48 mesi, poi 27,99 euro al mese). Per quanto riguarda le chiamate, queste sono a consumo verso tutti i numeri di rete fissa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada e verso tutti i mobili in Italia, con un costo di 0 centesimi di euro al minuto e scatto alla risposta di 23 centesimi di euro.

Ci teniamo a sottolineare che il cliente può comunque aggiungere l’opzione Voce Unlimited per ottenere le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, il tutto al costo di 3 euro in più al mese. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli o tutte le offerte attualmente attivabili.