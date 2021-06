Le migliori offerte del volantino Coop e Ipercoop risultano essere alla portata di tutti gli utenti, i prezzi sono bassi e molto convenienti, nonchè comunque mirati su alcuni dei prodotti più interessanti del momento. In tal modo è facile risparmiare, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale.

Per accedere alle occasioni non è necessario seguire un iter particolare o nascosto, sarà solamente obbligatorio recarsi personalmente in negozio, troverete le migliori proposte del momento, con prezzi esenti da vincoli, i prodotti sono caratterizzati da garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione no brand. E’ presente, se interessati, anche la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti del momento

Coop e Ipercoop strizzano l’occhio alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, il nuovo volantino è pieno zeppo di occasioni, ma la migliore è centrata direttamente sullo Xiaomi Redmi Note 10, uno smartphone da non perdere se volete la migliore soluzione al di sotto dei 200 euro di spesa.

Nello specifico parliamo di un modello con display da 6,67 pollici di diagonale, affiancato da una batteria da ben 5000mAh, nonché interfaccia grafica MIUI 12, basata su Android 11, 4GB di RAM e processore octa-core.

Il prezzo di vendita, lo avrete ormai intuito, corrisponde esattamente a 199 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria integrata, senza dimenticarsi della garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nei medesimi punti vendita.