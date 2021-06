Solamente oggi da Unieuro è stata attivata una campagna promozionale veramente speciale, gli utenti si ritrovano ad accedere ad una soluzione incredibile, avendo la possibilità di ricevere gratis un prodotto, senza dover seguire iter particolarmente complessi.

A differenza di quanto visto in passato, ad esempio da Trony, nel volantino Unieuro gli utenti non devono fare altro che acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati. Una volta giunti in cassa, riceveranno in cambio gratuitamente una bicicletta; in caso contrario, aggiungendo altri 59 euro (a prescindere dall’effettiva spesa), si riceverà un monopattino elettrico.

La promozione è valida solo oggi, anche online con spedizione gratuita al superamento dei 49 euro, ricordando comunque che sarà possibile scegliere solo uno dei due omaggi, non entrambi.

Unieuro: il volantino è veramente assurdo

Il nuovo volantino Unieuro prevede la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di promozioni molto speciali, ricche di occasioni, sebbene nella maggior parte dei casi siano legate a prodotti appartenenti alla fascia media della telefonia mobile.

I migliori modelli in offerta sono infatti Xiaomi Mi 11 Lite, Poco X3 Pro, oppo A94, Motorola E7i Power, Samsung Galaxy A32, Motorola Moto G50, Wiko Y82, Xiaomi Redmi 9T o Xiaomi Redmi 9.

All’interno della campagna risultano anche disponibili tantissimi altri sconti molto speciali, se volete conoscerli da vicino, acquistando ad esempio elettrodomestici o prodotti per la casa, dovete aprire quanto prima le pagine che abbiamo inserito qui sotto nell’articolo, ricordandovi la possibilità di completare gli ordini anche direttamente tramite il sito ufficiale.