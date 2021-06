La scorsa settimana, OnePlus Nord CE 5G è stato annunciato ufficialmente ed è ora pronto per essere preordinato. Tuttavia, il OnePlus Nord N200 5G è ancora un mistero. La societá non ha ancora dichiarato una data di lancio. Il device economico dovrebbe arrivare sul mercato con connettività 5G proprio come OnePlus Nord CE. Il OnePlus Nord N200 5G uscirà molto presto negli Stati Uniti, ma ancora nessuna parola per quanto riguarda l’Europa.

Nel frattempo, Evan Blass ha condiviso una nuova immagine del prossimo smartphone. Il device sembra avere un sistema di fotocamera posteriore tripla. Sembra diverso dal OnePlus Nord CE 5G appena annunciato.

OnePlus Nord N200 5G: il device non ha ancora una data di lancio

Si dice che lo smartphone sia dotato di uno schermo LCD IPS da 6,49 pollici con una risoluzione di 1080 x 2040 pixel, un rapporto 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 90z. Funzionerà su un processore Qualcomm Snapdragon 480 con GPU Adreno 619 e 4 GB di RAM. La memoria integrata parte da 64 GB ed è espandibile fino a 256 GB tramite uno slot per schede microSD.

La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W. Per quanto riguarda il reparto fotocamere, c’è una fotocamera principale da 13 MP con apertura f/2.2 e EIS + obiettivo macro da 2 MP f/2.4 + obiettivo monocromatico da 2 MP f/2.4 con flash LED. La fotocamera selfie è da 16 megapixel con f/2.05 e può registrare video 720p/1080p a 30 fps. Il device dispone anche della funzionalitá ritocco viso, flash dello schermo, HDR e sblocco con il viso.

Il OnePlus Nord N200 5G includerà ancora un jack per cuffie da 3,5 mm, uno slot per schede di memoria SIM + e USB Type-C. Le opzioni di connettività includono Bluetooth 5.1, NFC, GPS, LTE, WiFi e, naturalmente, 5G.