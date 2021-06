In vista dell’uscita dell’ultima puntata, Square Enix sta rilasciando versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, e ora entrambi arriveranno su Stadia Pro entro la fine dell’anno.

Confermato in un tweet durante il fine settimana, sia Life is Strange Remastered che Life is Strange: Before the Storm Remastered usciranno su Stadia a settembre. Entrambi i giochi saranno resi disponibili il 30 di quel mese e, meglio ancora, potranno essere richiesti gratuitamente per gli abbonati a Stadia Pro.

Life is Strange Remastered arriverá il 30 settembre

Entrambe le versioni arriveranno 20 giorni dopo il lancio di Life is Strange: True Colors, che non farà parte di Stadia Pro e costerà circa 59,99 euro. I titoli rimasterizzati, tuttavia, saranno disponibili per 24,99 euro per i giocatori senza l’abbonamento Pro e sono giá disponibili per il preordine.

Con Life is Strange, potrai giocare nei panni di Max Caulfield, un esperto di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo salvando la sua migliore amica Chloe Price. La coppia si ritrova presto a indagare sulla misteriosa scomparsa della compagna di studi Rachel Amber, scoprendo un lato oscuro della vita ad Arcadia Bay.

Life is Strange: Before the Storm, invece, é ambientato tre anni prima di ‘Life is Strange’. Quando Rachel scopre un segreto sulla sua famiglia che minaccia di distruggere il suo mondo, l’amicizia con Chloe le dà la forza per andare avanti. Le edizioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm sono disponibili per il pre-ordine e potranno essere giocate su Stadia Pro il 30 settembre.