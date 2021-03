Final Fantasy VIII è stato originariamente lanciato su PlayStation nel 1999 e, sebbene il suo predecessore sia considerato il vero classico nella storia dei videogiochi, l’ottava puntata del franchise ha venduto più di 9,6 milioni di unità in tutto il mondo. Questo port per iOS e Android è in versione rimasterizzata, arrivata su console tra cui Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam nel 2019.

Come remastered, presenta immagini e modelli dei personaggi aggiornati, oltre a nuove funzionalità di gioco. Tra quest’ultime troviamo Battle Assist, che massimizza i tuoi punti ferita, un’opzione per disattivare gli scontri con i nemici tranne le battaglie di grandi eventi e una funzione di aumento della velocità che consente di giocare ad una velocità tre volte superiore a quella predefinita.

Final Fantasy VIII Remastered é disponibile anche su Play Store

Final Fantasy VIII Remastered è disponibile per ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ come acquisto una tantum, al costo di € 18,99 per un periodo di tempo limitato. Dopo il 4 aprile, il prezzo aumenta a € 22,99. Tieni presente che l’app richiede circa 2,6 GB per il download, quindi assicurati di scaricarlo tramite Wi-Fi e di avere molto spazio di archiviazione sul tuo dispositivo, che dovrà eseguire iOS 13 o versioni successive.

Square Enix ha lanciato un altro gioco di Final Fantasy che puoi rivivere sul tuo smartphone. Final Fantasy VIII Remastered è arrivato sulla piattaforma mobile ed è disponibile anche su Google Play Store. Secondo l’elenco delle app su Google Play Store, i salvataggi nel cloud e le opzioni di supporto del controller dovrebbero essere aggiunti in un aggiornamento futuro.