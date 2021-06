Vodafone riconquista il suoi ex clienti con tre offerte da 100GB

Nonostante gli ultimi anni abbiano visto salire in cattedra anche altri gestori, la leadership resta sempre in maniera salda tra le mani di Vodafone. Il celebre colosso della telefonia mobile riesce a spopolare in giro per l’Europa grazie alla sua qualità ma anche grazie alle sue offerte.

Ultimamente qualche utente di troppo avrebbe deciso di scappare via, anche se Vodafone avrebbe un programma molto serio per recuperare i suoi ex clienti. Ci sono infatti tre offerte di gran livello che sono state proposte in via del tutto eccezionale con prezzi rivisitati.

Vodafone: queste sono le migliori offerte se volete rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited