Vodafone vuole intercettare tutti gli utenti che da qui alle prossime settimane sono intenzionati ad effettuare l’operazione di portabilità del loro attuale numero. Il gestore inglese vuole garantire un’alternativa alle principali tariffe messe in campo da TIM, ma soprattutto da Iliad

Vodafone contro Iliad: pronta la tariffa da 100 Giga

Per confrontarsi ad armi pari con il gestore francese, Vodafone ha lanciato la sua particolare tariffa Special 100 Giga. Nel dettaglio, gli utenti che desiderano attivare questa ricaricabile riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a tutti gli utenti della rubrica e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto ogni trenta giorni è di 8,99 euro.

Rispetto agli attuali costi di Iliad, quindi, Vodafone garantisce anche un costo inferiore per il rinnovo della ricaricabile. Gli utenti che sono interessati a questa tariffa, in aggiunta al prezzo mensile, dovranno aggiungere soltanto un costo una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione della SIM. Il prezzo per il rinnovo ogni trenta giorni è inoltre garantito per sei mesi, senza la possibilità di rimodulazioni.

Vodafone prevede per la Special 100 Giga attivazione presso un negozio ufficiale di in Italia. In linea del tutto esclusiva, solo gli abbonati di Iliad potranno attivare online questa tariffa.

In alternativa alla tariffa con 100 Giga per internet, Vodafone lancia anche un’ulteriore promozione: la Special 50 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile riceveranno minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga. Il prezzo di rinnovo previsto è di 7,99 euro.