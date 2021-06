L’ultimo volantino reso disponibile da Trony promette una buonissima dose di sconti molto interessanti, con i quali gli utenti possono davvero pensare di spendere meno del listino originario.

La campagna, purtroppo, non risulta più essere disponibile sull’intero territorio nazionale, ma è stata limitata ad un ristretto numero di punti vendita in Italia. La soluzione descritta nel nostro articolo risulta essere accessibile in Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino-Alto Adige e nella cittadina di Affi, fino al 30 giugno 2021.

Trony: quanti sconti nel nuovo volantino

Le occasioni attraversano tutte le categorie merceologiche trattate da Trony, ma come al solito ci soffermiamo sui migliori dispositivi appartenenti alla telefonia mobile. Molto interessanti sono gli sconti applicati sui modelli di casa Samsung, in questo caso sarà possibile spendere relativamente poco per acquistare un Samsung Galaxy S21 di ultima generazione, passando anche per Galaxy S20 FE, Galaxy A12, Galaxy A02s, o tutti i nuovi membri della famiglia Galaxy A, quali sono A72, A32 o A52.

Volendo invece puntare verso altri brand, non mancano soluzioni ugualmente da non perdere, come Alcatel 1S 2020, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G e 4G, Oppo a53s, Vivo Y70 e Vivo Y72, passando anche per Motorola G109, oppure un buonissimo Vivo Y20s.

Tutti gli sconti, per aiutarvi nella scelta e la cernita, li abbiamo raccolti nella galleria fotografica che potete trovare nell’articolo stesso (cliccate le immagini per vederle in alta definizione).