WhatsApp: recuperare i messaggi eliminati è semplicissimo, ecco il trucco

Con tutti gli aggiornamenti che sono stati implementati pian piano, WhatsApp è diventata la piattaforma migliore in assoluto. Su questo non ci sono dubbi, anche se la concorrenza spinge molto dalle retrovie. Secondo quanto visto soprattutto negli ultimi tempi, WhatsApp avrebbe però tanti piani per il futuro, con numerosi aggiornamenti pronti ad arrivare per modificare in meglio la celebre piattaforma di messaggistica.

Ovviamente gli utenti non possono essere che contenti di tutto questo, proprio come lo sono stati in passato. Ricordiamo infatti che WhatsApp era una piattaforma che permetteva di inviare solo messaggi, per poi trasformarsi nel futuro prossimo con più funzionalità disponibili. Una di quelle che più di tutte ha di certo sorpreso il pubblico è stata quella che permette di cancellare i messaggi prima che il destinatario li legga. Questa funzione risulta molto utile per tante persone, ma insinua il dubbio nella mente dei destinatari che di certo ora non sapere cosa c’era scritto nel messaggio. A quanto pare però un metodo esisterebbe.

WhatsApp: con questo trucco si possono recuperare rapidamente tutti i messaggi in arrivo

Se avete aperto la chat e c’è un messaggio cancellato, potrete far sì che questo non succeda più. Basta semplicemente scaricare un’applicazione al di fuori di WhatsApp, la quale prende il nome di WAMR.

Basterà lasciare l’applicativo attivo in background, in modo che quest’ultimo riesca a memorizzare tutte le notifiche in arrivo con il contenuto relativo. Sarà quindi questo il modo perfetto per non perdersi neanche un messaggio, anche se eliminato a posteriori.