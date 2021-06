Truffe: anche Tommaso Zorzi è finito nelle mani dei malfattori telefonici?

Nel 2021 le truffe non sono di certo calate, anzi, a causa del Coronavirus sono aumentate di gran lunga provocando un numero indefinito di vittime. Ovviamente nessuno è esonerato da queste, neppure i personaggi più noti. E Tommaso Zorzi ne è la prova.

Truffe: Tommaso Zorzi si scaglia contro i malfattori

La truffa non ha colpito direttamente il vincitore del GF Vip Zorzi, bensì una sua amica. Ad ogni modo il ragazzo non ha resistito e, ne ha approfittato per sfogarsi su Instagram contro tutti i malfattori che si aggirano nella rete. Nello specifico, il noto influencer, ha pubblicato delle stories sui social, attraverso le quali ha reso pubblica una conversazione con un’operatrice che ha cercato di derubare la sua amica.

“È successa una cosa che mi ha scioccato. Praticamente c’era un call center che chiamava insistentemente questa mia amica, la quale un giorno ha risposto e la signorina al telefono aveva tutti i suoi dati della carta di credito. Al che lei, colta alla sprovvista, si è chiesta come facesse ad avere tutti i dati. Dopo aver declinato l’interesse al servizio, questa signora ha iniziato a minacciare al telefono di rubarci i soldi dalla carta. Io per fortuna ho registrato la telefonata ed ora ve la metto. È una roba assurda“, ha dichiarato Zorzi su Instagram in merito alla truffa.

In seguito ha postato un video con la registrazione della truffa, durante la quale si sente l’operatrice affermare: “Tutti i soldi della carta di credito li avrà a zero!“. Inutile dire che si trattasse di una banale scusa per arrivare all’obbiettivo ambito.