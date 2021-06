Le nuove offerte del volantino Euronics raccolgono i migliori prezzi del periodo, proponendo all’utente la possibilità di accedere a sconti molto interessanti, applicati sui prodotti più in voga.

Il Black Friday è già arrivato da Euronics, per l’occasione gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di offerte da non perdere, ma solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non altrove in Italia o sul sito ufficiale. La garanzia è sempre a 24 mesi su ogni prodotto acquistato, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo.

Euronics: le offerte sono da non perdere

Il volantino Euronics riserva un numero elevato di sconti a tutti gli utenti, a partire ad esempio dagli ultimi top di gamma attualmente disponibili sul territorio nazionale, infatti risulta essere possibile accedere al Samsung Galaxy S21+, un modello richiestissimo, dal prezzo elevato, ma comunque in linea con le aspettative. Al momento sono difatti necessari 799 euro per il suo acquisto in versione no brand.

Se volete ridurre anche di poco il prezzo d’acquisto, allora dovrete andare direttamente su modelli del calibro di Xiaomi Mi 11i, Samsung Galaxy S20 FE o Oppo Fnd X3 Neo, i cui prezzi non supereranno i 699 euro previsti.

Tutte le altre promozioni del volantino Euronics sono raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, apritele per visualizzarle in alta definizione e scoprire i singoli prezzi pensati per voi.