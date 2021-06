Gli sconti del volantino Bennet sono di gran lunga i migliori del periodo corrente, almeno per quanto riguarda i supermercati che nel tempo si sono specializzati sull’elettronica.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, risulta essere disponibile solamente presso i negozi fisici, gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Gli utenti accederanno a prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto in una variante completamente no brand (quindi con aggiornamenti tempestivi da parte dei produttori).

Bennet: quali sono gli sconti più interessanti

Gli sconti migliori del volantino Bennet attraversano più che altro la fascia bassa della telefonia mobile, toccando prodotti del calibro di Samsung Galaxy A02s, disponibile a 129 euro, oppure Galaxy A22 a 167,40 euro e Galaxy S10 Lite a 299 euro.

Volendo invece puntare verso un ex top di gamma, il consiglio è di acquistare subito l’Apple iPhone 11, uno smartphone che non necessita di presentazioni, impreziosito nell’ultimo periodo da un prezzo inferiore alle aspettative, infatti sarà possibile raggiungerlo con un esborso finale di soli 549 euro (almeno per la variante con una memoria interna di 128GB).

Le altre proposte del volantino Bennet riguardano più che altro televisori di ultima generazione, con prezzo che oscillano tra 119 e 599 euro. Ogni informazione in merito alla campagna indicata nell’articolo, è raccolta nelle pagine che potete trovare incluse direttamente qui sotto e raccolte come galleria fotografica.