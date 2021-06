Il campionato di Serie A TIM sta per arrivare totalmente in esclusiva sulle reti di casa DAZN, piattaforma ormai padrona del campionato italiano. La scorsa stagione è terminata già con la consapevolezza di aver acquisito infatti i diritti tv per i prossimi tre anni. Ci saranno quindi 10 partite in esclusiva per tutti coloro che si abboneranno, anche se ci saranno diversi cambiamenti a cui far fronte.

Secondo quanto riportato ufficialmente infatti i prezzi cambieranno, aumentando rispetto al passato. DAZN offrirà al pubblico un prezzo di 29,99 € al mese, tranne nel caso in cui l’abbonamento arrivi a partire dal mese di luglio. In quel caso si avrà una soluzione da 19,99 € al mese per 14 mesi. Per quanto riguarda invece le persone già abbonate, avranno l’opportunità di pagare il 19,99 € al mese fino al mese di settembre prossimo.

Un altro cambiamento enorme riguarderà gli orari, i quali vedranno le squadre di calcio del campionato italiano affrontarsi in orari tutti diversi e su tre giorni. Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: gli eventi più importanti della settimana sono in esclusiva