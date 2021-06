Non è la prima volta che sentiamo parlare di bug legati ad Android Auto: il mese scorso vi abbiamo parlato di un problema per cui la musica veniva messa in pausa e prima ancora di crash del sistema su Hyundai.

Per i dispositivi Samsung è ancora presente un bug davvero fastidioso: Android Auto va in crash quando lo smartphone Galaxy è sbloccato. Questo problema dovrebbe essere risolto con l’aggiornamento di luglio 2021, ecco i dettagli.

Samsung: con l’aggiornamento di luglio risolverà il bug con Android Auto

Il problema è stato segnalato più volte sul forum Google e sembrerebbe affliggere tanti modelli di smartphone dell’azienda coreana, ma non tutti gli utenti. Finalmente, con il prossimo aggiornamento di luglio, arriverà anche il fix. A confermarlo è un membro dell’Android Auto Team, che ha così dichiarato sul forum sopracitato: “Grazie per tutte le segnalazioni.

Abbiamo informato il team Samsung e hanno confermato che il fix sarà incluso con il prossimo aggiornamento regolare di luglio. Continuate a controllare gli aggiornamenti di sistema sul dispositivo“. Si tratta perciò di attendere ancora un paio di settimane. Vi ricordo che il colosso, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo 3 agosto 2021 lancerà i nuovi modelli di Galaxy Z Flip e Galaxy Fold.

Nella stessa giornata dovrebbero venire presentati ufficialmente anche i nuovi Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, la nuova generazione di smartwatch Samsung e che potrebbero passare alla storia come i primi a integrare il nuovo sistema operativo sviluppato in collaborazione con Google. Al momento non abbiamo la conferma ufficiale da parte di Samsung circa l’evento del 3 agosto, anche se dobbiamo tenere conto dell’ottima affidabilità del leaker Max Weinbach. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.