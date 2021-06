Iliad si impone ancora come provider leader nel campo delle offerte low cost. Il gestore per tutto il mese di Giugno mette a disposizione dei suoi abbonati la promozione Flash 120. I clienti che sceglieranno la Flash 120 avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet. Tutto ciò ad un prezzo davvero minimo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, tutte le sorprese ed i servizi gratis confermati con Flash 120

Anche per la Flash 120, sono confermate alcune delle principali novità di Iliad. Ancora, infatti, gli utenti potranno beneficiare di tre servizi a costo zero. La prima conferma per la Flash 120 di Iliad è quella relativa alle telefonate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati del gestore francese potranno comunicare illimitatamente con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali. Sono previste chiamate senza costi extra verso l’estero in ben 60 Stati del mondo. La seconda grande certezza della Flash 120 è la segreteria telefonica a costo zero. Anche in tale circostanza, Iliad decide di distinguere la sua posizione da quella di TIM, Vodafone e WindTre. I clienti avranno quindi la facoltà di ascoltare i messaggi registrati in segreteria, senza alcuna spesa eccedente la ricaricabile.