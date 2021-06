Nonostante il debutto della nuova famiglia Galaxy S22 sia previsto a gennaio del 2022, stanno iniziando ad emergere le prime indiscrezioni sulla nuova famiglia di top di gamma Samsung. Il produttore coreano potrebbe continuare ad adottare una strategia non condivisa da alcuni degli utenti più puristi.

Il brand sembra intenzionato a realizzare la cover posteriore della famiglia Galaxy S22 in policarbonato piuttosto che in vetro. Certamente il materiale è più resistente ma è anche meno pregiato ed elegante. Il design dei nuovi flagship quindi potrebbe risentirne con una sensazione al tatto che ricorda i device di fascia media.

Tuttavia, Samsung sostiene di aver realizzato un materiale plastico di gran lunga superiore a quello tradizionale chiamato “glasstic“. La finitura lucida ricorda quella del vetro ma con una resistenza maggiore ai graffi e alle impronte. A livello visivo non dovrebbero esserci grosse differenze.

The following rumor IS NOT FIXED, but one of the CONSIDERING OPTIONS.



S22 Ultra will be the ONLY model with a GLASS back.

The base and the plus model will have an improved "reinforced polycarbonate", aka plastic material.



