La nuova famiglia Galaxy S22 non arriverà prima di gennaio 2022 ma nonostante l’attesa, si inizia già a parlare della nuova serie dei top di gamma Samsung. Ricordiamo che le prime indiscrezioni riguardanti un progetto ancora in fase di sviluppo sono sempre da prendere con cautela.

Tuttavia, se numerose fonti sembrano concordare sulle informazioni riportate, allora potrebbe esserci un fondo di verità. Secondo l’utente Twitter Mauri QHD, Samsung presenterà le tre consuete varianti di Galaxy S22 e ogni device avrà una diagonale di schermo particolare.

Le anticipazioni indicano che la versione base del Galaxy S22 avrà un pannello di 6.06 pollici mentre la variante Plus arriverà a 6.55 pollici. Il Galaxy S22 Ultra, invece, sarà caratterizzato da un display LTPO da 6.81 pollici.

Sono emersi i primi dettagli sui nuovi Samsung Galaxy S22

Galaxy S22 6.06"

6.55"

6.81"

Only Ultra is LTPO from my source Hades (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 — Mauri QHD (@MauriQHD) June 11, 2021

Le diagonali indicate da Mauri QHD sono state confermate anche da altri leaker. Le altri fonti però hanno rivelato misure leggermente diverse, ma con uno scarto minimo. Infatti, il display del Galaxy S22 potrebbe arrivare a misurare fino a 6.1 pollici.



Lo stesso discorso vale per la versione Plus il cui schermo potrebbe essere compreso tra 6.55 e 6.66 pollici. Per il Galaxy S22 Ultra non sono attesi grandi cambiamenti, a conferma che le informazioni sono abbastanza precise anche in questa fase di sviluppo.

Samsung ha scelto di rendere i Galaxy S22 leggermente più piccoli rispetto ai Galaxy S21, probabilmente per sottolineare la differenza tra i modelli base la variante Ultra. Purtroppo al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla famiglia di flagship, quindi non resta che attendere nuovi dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.