Vodafone: tornano le offerte Special fino a 100GB per i rientri

Se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, Vodafone sta provando a recuperare tutti i suoi utenti. Prima ancora che cominci la campagna promozionale estiva, il colosso della telefonia si sta dedicando al rientro dei clienti che sono scappati verso altri gestori.

Per questo motivo sono nate delle offerte in realtà già viste in passato ma totalmente rivisitate per quanto riguarda il prezzo finale. Le promo sono in tutto tre.

Vodafone: le offerte migliori per rientrare sono le seguenti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited