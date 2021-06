Automobili: arrivano i corsi di Alta formazione firmati Lamborghini

L‘Ateneo, in collaborazione con Automobili Lamborghini, a partire da questo anno accademico, darà vita ad alcuni corsi che hanno l’obiettivo di accelerare il processo di accrescimento di specifiche competenze dei dipendenti della Lamborghini, sia nell’ottica di upskilling per i dipendenti junior che di reskilling per i dipendenti senior. I corsi saranno integrati con la tutorship dell’azienda e daranno modo agli studenti di crescere professionalmente.

Automobili: quando nasce la Scuola di Alta Formazione Lamborghini

Nello specifico, nella Scuola di Alta Formazione tecnica e specialistica avanzata per i dipendenti della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, verranno approfondite e sviluppate specifiche tematiche e competenze di interesse per l’Azienda. Tra queste: ibridizzazione ed elettrificazione del propulsore, digitalizzazione e connettività in ambito di sistemi avanzati di assistenza alla guida, gamification, cyber security e tecnologie basate su intelligenza artificiale, machine learning e cloud computing per supportare i processi produttivi.

La scuola in questione è un progetto nato circa un anno fa per rispondere alle svariate richieste di formazione continua, attraverso corsi singoli definiti puntualmente sulle necessità delle imprese e percorsi formativi strutturati co-progettati con le aziende stesse.

Per Automobili Lamborghini la Scuola di Alta Formazione in collaborazione con l’Università di Bologna è uno strumento molto utile per mettere a disposizione ed allargare competenze ormai fondamentali nel settore automotive in continua evoluzione. Si tratta di conoscenze ed esperienze come quelle che hanno portato allo sviluppo delle concept Asterion e Terzo Millennio e della Sián, serie limitata con tecnologia ibrida, introdotte nel percorso aperto a colleghi selezionati e improntato allo studio e alla ricerca di innovazione.