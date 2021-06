Xiaomi non sta lavorando soltanto al suo nuovo smartphone pieghevole Mi Mix Fold 2. Il colosso cinese sembra essere impegnato anche nella creazione di un dispositivo che sta già facendo parlare di se. Nei prossimi mesi, infatti, l’azienda potrebbe stupire tutti procedendo con il lancio del suo Xiaomi Mi Mix 4, uno smartphone le cui particolarità non sono ancora emerse, eccetto una. Il dispositivo, stando a quanto trapelato, sarà in grado di supportare una ricarica rapida potentissima.

Xiaomi Mi Mix 4 supporterà la ricarica rapida a 200W!

Soltanto pochi giorni fa, il colosso cinese presentava attraverso un video un nuovo sistema di ricarica rapida tramite il quale uno Xiaomi Mi 11 appositamente adattato riusciva a raggiungere il 100% di autonomia in soli 8 minuti.

Accanto alla ricarica rapida a 200W, Xiaomi mostrava l’applicazione di un sistema di ricarica wireless a 120W grazie al quale lo stesso smartphone riusciva a raggiungere il 100% di autonomia in soli 15 minuti.

Le ultime notizie riferiscono che la tecnologia in questione potrebbe approdare sul nuovo Xiaomi Mi Mix 4. Lo smartphone, di cui non si conoscono ancora le specifiche tecniche né il design, potrebbe accogliere la ricarica rapida più potente di sempre. Le indiscrezioni non risultano abbastanza lineari in merito a quella che sarà la tecnologia alla quale Xiaomi farà ricorso ma assicurano la presenza della ricarica rapida a 200W. Il dispositivo, il cui lancio potrebbe non essere troppo lontano, sarà quindi in grado di raggiungere percentuali di autonomia alte in soli pochi istanti.

Mancano ancora conferme ufficiali sull’introduzione della tecnologia realizzata da Xiaomi sul suo Mi Mix 4 né si hanno informazioni in merito al lancio dello smartphone ma nel corso dei prossimi giorni potrebbero affiorare ulteriori novità.