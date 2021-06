Xiaomi ha stabilito un nuovo primato per quanto riguarda la ricarica rapida. Grazie alla tecnologia HyperCharge è in grado di ricaricare uno smartphone da 0 al 100% in appena 8 minuti.

Si tratta dell’ennesimo record raggiunto da Xiaomi che sta investendo costantemente nella tecnologia di ricarica rapida. Infatti, lo scorso anno il produttore ha confermato che il Mi 10 Ultra era il primo smartphone in grado di sfruttare la ricarica a 120W.

Dopo meno di un anno, sempre Xiaomi è arrivata a testare la ricarica a 200W ed entro la seconda metà del 2021 lancerà il primo smartphone compatibile con questa tecnologia. Grazie ad HyperCharge, gli smartphone potranno ricaricarsi con il cavo ad una velocità senza precedenti.

Xiaomi ha sviluppato la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge a 200W

My God, Xiaomi released 200W wired charging and 120W wireless charging technology, 50% in 3 minutes and 100% in 8 minutes. pic.twitter.com/TaHf1SnIuZ — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2021

In appena 3 minuti di ricarica, la batteria sarà al 50% mentre in 8 minuti sarà totalmente carica. La tecnologia HyperCharge sembra destinata a cambiare anche il mondo della ricarica wireless. Infatti, anche senza fili e connessioni fisiche, si arriva a raggiungere 120W. Ad una tale potenza, la ricarica viene completata in 15 minuti, un risultato assolutamente non trascurabile.

Come è possibile vedere nel video condiviso dall’utente Twitter Ice Universe, le prestazioni sono assolutamente incredibili. I test sono stati effettuati utilizzando uno smartphone dotato di una batteria da 4000mAh, quindi assolutamente in linea con i device attualmente in commercio.

Al momento non è chiaro quale device Xiaomi sarà il primo a poter vantare la ricarica rapida a 200W. Possiamo aspettarci che potrebbe essere il nuovo flagship appartenente alla famiglia Mi MIX il cui debutto è previsto nei prossimi mesi.