Vodafone: torna inaspettatamente la promo Special 100 Digital Edition

Non è mai troppo tardi per rilanciare le vecchie tariffe, soprattutto se si parla di promozioni indimenticabili come Special 100 Digital Edition, della compagnia telefonica Vodafone. Questa ha comunicato il suo ritorno attraverso un sms che potrete leggere qui di seguito.

Vodafone: cosa comprende Special 100 Digital Edition?

Special 100 Digital Edition è un’offerta degna di nota. È piuttosto completa, con un canone inferiore ai 10 euro mensili. Come vi abbiamo già anticipato, al momento è stata offerta ad alcuni ex clienti Vodafone tramite SMS, e propone minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali, SMS sempre senza limiti e verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G.

La promo di Vodafone ammonta a soli 9,99€ ogni mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il prezzo ha una garanzia per 24 mesi grazie al servizio Smart Pay di Vodafone.

Il messaggio diretto agli utenti recita:

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 19 Maggio 2021″

Special 100 Digital Edition si può attivare anche online per coloro che provengono dagli operatori virtuali come Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri MVNO. In essa è per giunta inclusa Happy Black con 3 mesi di TIDAL Premium e 6 mesi di Infinity. Acquistando online si ha accesso alla spedizione gratuita della SIM a casa