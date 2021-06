Ancora una volta Iliad avrà un ruolo da assoluta protagonista durante la stagione estiva. Il provider transalpino ha lanciato per tutti i suoi nuovi abbonati una promozione a tempo limitato, del tutto inedita: la Flash 120.

Iliad, confermato il 5G a costo zero anche nella nuova tariffa

La tariffa, che sarà operativa almeno sino alla fine del mese di Giugno, prevede un pacchetto all inclusive con la presenza di 120 Giga per la connessione internet con le velocità propedeutiche del 4G, minuti illimitati e SMS da inviare a chiunque. Il costo previsto per il rinnovo dell’offerta ogni trenta giorni è di 9,99 euro.

In opposizione alle politiche commerciali di altri operatori attivi in Italia, Iliad ha una linea ben chiara sulla questione tariffaria. Il costo della ricaricabile infatti è bloccato a tempo illimitato. Gli utenti interessati a questa tariffa dovranno aggiungere un extra una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della SIM.

Una delle sorprese relative alla Flash 120 è data dalla presenza della tecnologia 5G. Anche con questa nuova tariffa, infatti, gli utenti avranno la possibilità di navigare in internet con le reti di nuova generazione completamente a costo zero. Iliad conferma quindi la sua opzione alle scelte commerciali di TIM e Vodafone che vincolano i loro abbonati a quote extra per il 5G.

Ad oggi, il 5G di Iliad è già operativo in 20 città italiane. Il gestore ha previsto copertura, tuttavia parziale, di città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro la fine dell’anno il 5G di Iliad sarà disponibile in ulteriori città.