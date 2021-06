surface-duo-2-data-di-lancio-prezzo-specifiche-hardware

Samsung e alcuni produttori, tra cui Google, sembrano avviarsi verso un futuro di smartphone pieghevoli. Anche Microsoft sembra essere pronta, ma ha una definizione molto diversa di pieghevole. La societá ha descritto il suo Surface Duo come un “pieghevole a doppio schermo”, ma il suo hardware é stato tutt’altro che convincente. Ora, il Surface Duo 2 potrebbe rivelarsi quello che avrebbe dovuto essere il primo pieghevole a doppio schermo di Microsoft.

In base all’ultima perdita, il device dovrebbe arrivare presto. Il problema con Surface Duo era più hardware che software.. Quando Surface Duo è stato annunciato per la prima volta, era stato rivelato che utilizzava hardware meno recente. Ció è stato confermato quando è stato finalmente lanciato un anno dopo.

Surface Duo 2 potrebbe arrivare questo autunno

Sulla base delle informazioni di Windows Central, Surface Duo 2 avrà specifiche aggiornate, almeno per il 2021. Ciò significa che includerá uno Snapdragon 888 e, si spera, anche più RAM. Questo, ovviamente, dipende dal fatto che il dispositivo verrà effettivamente spedito quest’anno. Secondo il sito, la buona notizia è che potrebbe arrivare finalmente questo autunno, intorno a settembre o ottobre.

Microsoft ha ripetutamente ritardato il lancio del primo Surface Duo, quindi anche i fan hanno motivo di essere cautamente ottimisti su questa linea temporale. Sfortunatamente, Surface Duo 2 non verrà spedito con Android 12. La compagnia non ha ancora annunciato Surface Duo 2, quindi non abbiamo notizie ufficiali su quando uscirà.

Non si sa quanto costerà Surface Duo 2, ma considerando che verrà spedito con le ultime specifiche e più funzionalità, saremo interessati a vedere se costa di più rispetto al Surface Duo di prima generazione, che costava circa 1.399 euro.