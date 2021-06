L’operatore virtuale Lycamobile ha prorogato in queste ore le sue offerte tariffarie della gamma PORT IN, dedicate ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero provenendo da qualsiasi operatore di telefonia mobile.

I nuovi clienti che decidono di attivare una di queste offerte, adesso disponibili fino al 30 Giugno 2021, salvo ulteriori cambiamenti, devono recarsi necessariamente presso uno dei rivenditori aderenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile ha prorogato le proprie offerte PORT IN

Il contributo di attivazione delle offerte PORT IN è gratuito, ma bisogna comunque sostenere il costo relativo alla nuova SIM. Inoltre, è necessario anche effettuare una prima ricarica, il cui importo può variare a discrezione del rivenditore. Le offerte di Lycamobile in questione prevedono un prezzo che parte 5,99 euro con rinnovo automatico ogni 30 giorni invece che a data certa. Coloro che effettuano l’attivazione, ottengono ogni mese minuti, SMS e un bundle dati variabile.

La PORT IN 5.99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 5,99 euro ogni 30 giorni. PORT IN 7.99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 7,99 euro ogni 30 giorni.

Infine, PORT IN EST prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 60 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 10,90 euro ogni 30 giorni. Per i numeri che hanno già effettuato la portabilità da Lycamobile verso un altro operatore, per un periodo di 15 giorni dal momento del passaggio non sarà possibile attivare le offerte.