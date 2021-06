La funzione Back Tap dell’iPhone ti consente di toccare due o tre volte il pannello posteriore del tuo iPhone 8 o successivo con iOS 14 per attivare determinate funzionalità. L’utente iPhone può personalizzare la funzione andando su Impostazioni > Accessibilità > Tocca > Tocca indietro. Gli verrà quindi chiesto di scegliere l’app o l’azione che desidera eseguire con un doppio tocco e quale app o azione desidera che si verifichi con un triplo tocco.

Altre attività tra cui puoi scegliere includono App Switcher, Centro di controllo, Home, Blocca schermo, Disattiva audio, Centro notifiche, Raggiungibilità, Scuoti, Siri, Spotlight, Abbassa volume e Aumenta volume. Con il rilascio di Android 12 beta 2, Google ha aggiunto una nuova funzionalità di doppio tocco per i modelli Pixel che eseguono questa versione di Android.

Android 12 beta 2 è ora disponibile sui device Pixel

Gli utenti toccheranno due volte lo scanner di impronte digitali posteriore per aprire un’app o un’azione specifica che hanno selezionato. Oltre ad aprire le app, Quick Tap può essere impostato per acquisire uno screenshot (un’impostazione molto popolare), attivare l’assistente Google, vedere le app recenti, mettere in pausa o riprodurre contenuti multimediali e altro ancora.

Finora la funzione non funziona perfettamente sui modelli più vecchi mentre sembra che non ci siano problemi sul Pixel 5. Tuttavia, ci sono ancora diversi mesi prima che la versione finale e stabile di Android 12 sia pronta per essere lanciato e si spera che Quick Tap sará disponibile su tutti i device con Android 12.

Aspettatevi un altro paio di beta prima della versione finale. Attualmente, la versione beta 2 è disponibile sugli smartphone Pixel e, quando verrà rilasciato l’aggiornamento finale, arriverá prima sui device Pixel.