In gergo tecnico vengono definiti scam le nuove truffe online. Per raggiungere i loro scopi sfruttano diverse modalità che scopriremo in questo articolo. Sono molto pericolosi perché l’obbiettivo degli scammer, i truffatori, è quello di sottrarre i dati personali di un utente e il suo denaro.

Ci sono diversi tipi di scam che possono mettere in scacco anche l’utente più esperto. Non sono certo da prendere sottogamba. Nemmeno pensare “Tanto a me non succederà mai” aiuta. Ecco quindi come riconoscerli per non caderne vittima.

Quanti tipi di scam esistono online

Sono tanti i tipi di scam che online mettono in pericolo dati personali sensibili e denaro. Vediamoli insieme, conoscerli permetterà a qualsiasi utente di non cadere nella loro trappola. Partiamo dai più famosi.

Phishing: questo scam è tra i più diffusi soprattutto di questi tempi. Spesso i destinatari di queste truffe online sono i clienti di diverse banche. Recentemente i più esposti a queste truffe sono i clienti di Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNL. Fingendosi un istituto di credito, gli scammer, inviano al malcapitato una email che sembra proprio provenire dalla sua banca. Contenendo messaggi spesso allarmanti, inducono l’utente a fornire dati sensibili, quali credenziali di accesso all’Home Banking, per risolvere il problema.