Intesa SanPaolo: con questi consigli le truffe non hanno più segreti

Intesa SanPaolo ha realizzato una pagina web completa contro le truffe online. Con questi consigli i cybercriminali non hanno più segreti. Non solo sono indicate le regole base per non cadere vittima dei raggiri, ma anche esempi di come potrebbero avvenire truffe come phishing e smishing a nome Intesa Sanpaolo. Vediamo insieme i punti principali di questa guida.