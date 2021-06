Iliad ha scelto ancora una volta la strada delle tariffe low cost. Il provider francese nel corso di questi primi giorni del mese di Giugno ha lanciato una nuova interessante tariffa per i suoi abbonati: la Flash 120. La tariffa Flash 120 è molto conveniente e prevede minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è sempre di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, confermati due servizi gratis e anche il 5G è a costo zero

Gli abbonati che attivano la Flash 120 di Iliad, proprio come per le altre iniziative, avranno a loro disposizione tre servizi completamente a costo zero. In aggiunta a quella che è la vera novità, il 5G, ci sono anche due importanti conferme.

In primo luogo, gli utenti che scelgono la Flash 120 di Iliad avranno la possibilità di effettuare telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno comunicare con amici e parenti in ben 60 Stati nei cinque continenti. Le telefonate verso l’estero saranno completamente a costo zero, senza alcun extra previsto oltre al prezzo standard della ricaricabile.

Un’ulteriore conferma per la Flash 120 è la segreteria telefonica a costo zero. In questo caso, come sottolineato anche in passato, Iliad si distanzia da TIM, Vodafone e WindTre, garantendo l’ascolto dei messaggi in segreteria completamente senza spese extra rispetto alla promozione di riferimento.