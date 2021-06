I nuovi sconti di MediaWorld rappresentano un buonissimo punto di partenza per tutti gli utenti che sono sempre alla ricerca del massimo risparmio possibile, con il quale confrontarsi per raggiungere i migliori prodotti in circolazione, anche di fascia alta.

Il volantino attuale risulta essere valido fino al 7 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte, con acquisti effettuabili ovunque in Italia o sul sito ufficiale dell’azienda, tramite il quale però sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Il Tasso Zero è come al solito presente, può essere richiesto solo al superamento dei 199 euro di spesa, salvo approvazione da parte della finanziaria.

MediaWorld: occhio alle nuove offerte

Le nuove offerte di MediaWorld toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, e non solo, a partire ad esempio dai più quotati top di gamma del momento. All’interno della campagna troviamo infatti Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, tutti in vendita a cifre complessivamente accessibili.

Volendo invece cercare di risparmiare il più possibile, è possibile strappare qualche buona occasione anche spendendo meno di 500 euro, in particolare si possono trovare Xiaomi Redmi Note 10 e 10 Pro, TCL 20 5G, TCL 10SE e Xiaomi Mi 11 Lite, tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.