Unieuro non smette mai di stupire gli utenti che da sempre vogliono cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto della tecnologia generale, grazie alla presenza di un SottoCosto unico nel proprio genere, con il quale raggiungere anche i prodotti più in voga del momento.

Il risparmio è notevole, e sopratutto appare essere alla portata di tutti, grazie alla disponibilità della campagna sul sito ufficiale, oltre che naturalmente in ogni singolo punto vendita in Italia. Il risparmio, in questo caso, è doppio, grazie alla possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Nel caso in cui, invece, vogliate rateizzare il pagamento, ricordatevi della presenza del Tasso Zero, richiedibile solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro.

Unieuro da sogno: il suo volantino ha tantissimi sconti

Le offerte del volantino Unieuro toccano la maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato, con picchi interessanti rappresentati ad esempio dal Samsung Galaxy S21 5G, attualmente in vendita a meno di 829 euro (nell’attuale variante da 128GB di memoria interna), a cui è necessario ricordare la possibilità di aggiungere un extra-rimborso concesso dal produttore.

Le altre proposte della campagna toccano la fascia medio-bassa della telefonia mobile, in particolare sono inclusi Samsung Galaxy A12, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, Realme 7 Pro e Xiaomi Mi 10T Pro, tutti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi.

