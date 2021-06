Carrefour sa come convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, l’ultimo volantino dell’azienda appare essere veramente pieno di offerte e convincente, con numerose occasioni da non perdere di vista per cercare di spendere sempre il minimo indispensabile.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, sono effettuabili solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, entro e non oltre il 16 giugno 2021. Al centro della campagna troviamo la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sull’acquisto accorpato di due prodotti di buon livello; coloro che aggiungeranno al carrello Oppo A72 e Amazifit Bip Lite, non spenderanno i 318 euro previsti dal listino, ma dovranno pagare solamente 159 euro. Le scorte, a quanto pare, non sono limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche negli ultimi giorni di validità della campagna stessa.

Se volete ricevere codici sconto Amazon sui vostri smartphone, allora dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: i prezzi sono tra i migliori del momento

I prezzi attivati da carrefour, al netto dell’ottima promozione appena elencata, rientrano nella fascia più economica della telefonia mobile, ovvero su prodotti che non costano più di 249 euro. Tra questi possiamo annoverare Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 10, Alcatel 1SE, Samsung Galaxy A02s e similari, tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita di acquisto.

Il volantino non si ferma qui, affonda le proprie radici anche in altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per approfondirne la conoscenza dovete aprire quanto prima le pagine che trovate integrate nel nostro articolo.