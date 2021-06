Vodafone si erge a protagonista assoluto della scena estiva nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese vuole essere un punto di riferimento per quegli utenti che andranno ad effettuare la portabilità del loro attuale numero. Lo scopo di Vodafone è intercettare pubblico proveniente da Iliad, TIM e WindTre.

Vodafone, la promozione con 100 Giga e minuti illimitati

I clienti che andranno ad attivare una nuova tariffa con il gestore inglese potranno optare per la convenienza della Special 100 Giga. I clienti che si affidano a questa ricaricabile riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 100 Giga da utilizzare per la connessione internet. Il costo da pagare per il rinnovo ogni trenta giorni sarà di 9,99 euro.

Alcune condizioni speciali sono previste per gli utenti che optano per la Special 100 Giga. Ad esempio, gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione della SIM. Almeno per il primo semestre, però, i clienti avranno la garanzia di costo bloccato senza possibilità di rimodulazioni.

Per attivare la Special 100 Giga di Vodafone è necessario rivolgersi in un negozio ufficiale di Vodafone sul territorio nazionale. Solo gli attuali utenti di Iliad avranno la possibilità di attivare anche online questa tariffa.

La Special 100 Giga non è la sola tariffa che Vodafone propone a listino. Gli abbonati avranno anche la possibilità di scegliere la Special 50 Giga. I clienti che si affidano a questa seconda promozione avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga. Il costo previsto è di 7,99 euro.