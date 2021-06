Dopo la sua presentazione ufficiale tenutasi a marzo 2021, la casa automobilistica Volvo ha finalmente dato il via agli ordini del suo nuovo veicolo elettrico, ovvero Volvo C40 Recharge. Quest’ultima sarà ordinabile esclusivamente online in diversi paesi, tra i quali Norvegia, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere disponibile anche per il mercato italiano.

Volvo avvia gli ordini del suo nuovo veicolo elettrico, Volvo C40 Recharge

La nota casa automobilistica Volvo ha dunque avviato gli ordini della nuova Volvo C40 Recharge. Quest’ultima sarà prodotta in Belgio (più precisamente nello stabilimento di Gelt) e sarà disponibile alla consegna verso la fine del 2021. Il nuovo SUV elettrico dell’azienda ha un design piuttosto compatto ma sportivo e che ricorda in un certo senso quanto fatto su Volvo XC40 Recharge.

Una delle caratteristiche notevoli di questo veicolo è l’autonomia. Grazie alla presenza di una batteria da 78 kWh, infatti, sarà in grado di camminare su strada per ben 420 km (secondo il ciclo WLPT). Dal punto di vista delle prestazioni, sotto al cofano troviamo due motori elettrici in grado di erogare una potenza massima di 402 CV con 660 nm di coppia. La velocità massima, invece, è autolimitata fino ad un massimo di 180 km/h.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, invece, il nuovo Volvo C40 Recharge può contare su cerchi in lega da 19 e 20 pollici, vetri oscurati, fari con tecnologia LED Pixel e un sistema di infotainment basato su Android. Grazie ad esso, potranno essere utilizzati diverse app di casa Google, come l’assistente vocale e il Google Play Store.