Twitter lancia oggi ufficialmente il suo primo servizio in abbonamento, Twitter Blue, inizialmente in arrivo in Australia e Canada. L’abbonamento consentirà agli utenti di Twitter di accedere a funzionalità premium, inclusi strumenti per organizzare i tuoi segnalibri, leggere i thread in un formato ordinato e sfruttare una funzione “Annulla tweet”.

La piattaforma ha rivelato a TechCrunch che sta avviando Twitter Blue nei mercati del Canada e dell’Australia per aiutarlo a determinare se il suo set di funzionalità esistente soddisferà le esigenze di coloro che cercano una maggiore personalizzazione sulla loro esperienza Twitter.

Twitter Blue permetterà agli utenti di utilizzare diverse funzioni

In Canada e in Australia, l’abbonamento costerà rispettivamente $ 3,49 CAD o $ 4,49 AUD. Gli utenti potranno utilizzare la nuova opzione Cartelle, progettata per aiutare gli utenti di Twitter a organizzare i propri contenuti salvati, raccolti tramite la funzione Segnalibri. Introdotto all’inizio del 2018, i segnalibri di Twitter offrono agli utenti un modo privato per salvare i tweet per riferimento futuro.

La funzione Cartelle consentirà agli utenti di creare sottocartelle per i propri segnalibri, anch’esse codificate a colori per un facile accesso a colpo d’occhio. Invece, la nuova funzione Reader Mode potrebbe non essere esattamente ciò che alcuni utenti di Twitter si aspettavano.

La piattaforma analizzerá il suo abbonamento prima di espanderlo

Prima del lancio di Twitter Blue, la piattaforma aveva acquisito Scroll, un servizio di lettura senza distrazioni che “ripulisce” gli articoli rimuovendo pubblicità e altro per una migliore esperienza di lettura. Il CEO di Scroll, Tony Haile, ha quindi twittato che le funzionalità del prodotto sarebbero state integrate nell’abbonamento di Twitter “più avanti nel corso dell’anno”.

Tuttavia, Twitter ci dice che la modalità Reader non è correlata a nessuna delle recenti acquisizioni dell’azienda, inclusa Scroll. Infine, c’è la funzione di punta di Twitter Blue, Annulla Tweet. Sebbene non sia il pulsante Modifica che gli utenti desiderano, la funzione ti consentirà di “annullare” rapidamente un tweet quando noti un errore di battitura.