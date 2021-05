Sul web giravano voci secondo cui Twitter stava lavorando ad un servizio di abbonamento a pagamento per gli utenti che desiderano piú funzionalitá. Fino ad ora non abbiamo mai avuto dettagli su queste “funzionalitá” aggiuntive. Ora, un informatore affidabile ha twittato che il servizio si chiamerá Twitter Blue e costerá circa 2,99 euro al mese.

L’abbonamento includerá alcune funzionalitá non disponibili per gli utenti standard. Inoltre, l’abbonamento potrebbe essere a piú livelli, quindi aspettati anche opzioni piú costose. Jane Manchun Wong é l’informatore su cui – al momento – possiamo contare per queste fughe di notizie su Twitter. Secondo le sue informazioni, la piattaforma chiamerá il servizio “Twitter Blue” e le tariffe di abbonamento inizieranno a 2,99 euro al mese.

Twitter Blue potrebbe arrivare tra un paio di mesi

Alcune delle funzioni incluse nell’abbonamento ti permetteranno di annullare i tweet con un timer e di organizzare i tweet che vuoi salvare in una raccolta. Le raccolte avranno dei cartellini segnalibro ed è una delle funzioni piú richieste dagli utenti. Wong ha anche affermato che il modello di abbonamento a piú livelli significherá che alcuni avranno piú funzionalitá rispetto ad altri.

Insieme alla nuova funzione di Tip Jar, Blue potrebbe essere utile per chi odia vedere gli annunci durante la navigazione Web. Naturalmente, molti sono abituati ad utilizzare la piattaforma in maniera gratuita e non c’è certezza che questi utenti pagheranno per aggiornare la loro esperienza sui social network.

Purtroppo, i dettagli degli altri livelli di abbonamento sono sconosciuti. Alcuni esempi di funzionalitá potrebbero essere la rimozione di annunci dai siti web che apri sulla piattaforma o una nuova esperienza di lettura. Potremo scoprire di piú solo quando Twitter rilascerá un annuncio ufficiale nel giro dei prossimi mesi.