I nuovi dispositivi pieghevoli di casa Samsung sono quasi pronti al debutto. Nelle prossime settimane il colosso rilascerà i suoi nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Quest’ultimo andrà ad aggiornare la serie di pieghevoli a conchiglia proponendo un design che, secondo IceUniverse, presenterà delle differenze rispetto all’attuale modello in commercio.

Samsung Galaxy Z Flip 3: il pieghevole a conchiglia avrà un design rinnovato!

Il leaker IceUniverse ha svelato quello che sarà probabilmente il design del prossimo Galaxy Z Flip 3 realizzando alcuni render che permettono di notare tutte le novità che il colosso potrebbe introdurre.

Stando alle immagini, Samsung potrebbe ridurre lo spessore delle cornici che circondano il display interno adottando delle misure inferiori ai 3,8 mm. Il display sarà costituito da un pannello Dynamic AMOLED con risoluzione Full HD+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e ospiterà la fotocamera frontale, la quale sarà inserita in un foro posto al centro nella parte superiore.

Samsung, quindi, potrebbe non far ricorso all’inserimento della fotocamera sotto il display per il suo Galaxy Z Flip 3 e riservare l’introduzione della tecnologia tanto ambita al suo Galaxy Z Fold 3. Rispetto alla versione precedente, il nuovo pieghevole a conchiglia potrebbe vantare dei bordi più squadrati e un display esterno più grande. Quest’ultimo potrebbe essere costituito da un pannello da 1,83 pollici.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà molto probabilmente il nuovo pieghevole “low cost” del colosso. Il prezzo, pur essendo ancora sconosciuto, potrebbe non superare i 1.199,00 dollari.

Samsung rilascerà il suo nuovo smartphone nelle prossime settimane, le indiscrezioni emerse fino ad ora hanno indicato il 3 agosto come probabile data durante la quale il colosso potrebbe procedere con la presentazione.